Kuşadası'na 2 günde kruvaziyerlerle 13 bin 540 turist geldi

Limana iki günde Malta bayraklı Mein Schiff 6, Norveç bayraklı Viking Jüpiter, İtalya bayraklı Aida Blue, Marshall bayraklı Vista, Bahamalar bayraklı Odyssey Of The Seas, Seabourn Encore ve Gemini adlı gemiler uğradı.

Gemilerden inen turistlerin bir kısmı tur programı kapsamında Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi yerleri gezerken, tur programına katılmayanlar ilçe merkezinde vakit geçirdi.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, gazetecilere, ülkenin en fazla gemi ve yolcu ağırlayan kruvaziyer limanının Ege Port Kuşadası Limanı olduğunu söyledi.

Mayıs ayında 67 gemi seferinin gerçekleşeceğini kaydeden Güngör, "2024 yılında 850 bin gemi yolcusu bekliyoruz. Feribot kısmında da yine 850 feribot seferiyle yaklaşık 150 bin ve sadece deniz yoluyla Kuşadası'na 1 milyon yolcunun gelmesini bekliyoruz. Gemilerdeki turistler kadar mürettebat da ilçeye ciddi oranda döviz bırakıyor dedi.