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Türkiye
AA 09.05.2024 16:39

İstanbul'da köpekleri site dışına çıkaran 2 kişiye verilen ceza iptal edildi

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'ta bir site içerisindeki sahipsiz iki köpeği dışarı çıkaran iki kişiye verilen idari cezanın iptal edildiğini açıkladı.

İstanbul'da köpekleri site dışına çıkaran 2 kişiye verilen ceza iptal edildi
[Arşiv]

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Esenyurt'ta bir sitede bulunan sahipsiz sokak hayvanlarının site dışına çıkarılması sonrası ilgili şahıslara yönelik cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Gül, paylaşımında, "Tesis edilen uygulama, olayın bilgilendirme aşamasındaki eksik beyanlar nedeniyle yerinde görülmemiş ve cezai işlem iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

14 bin 432 lira ceza kesilmişti

İstanbul Esenyurt'ta 22 Şubat'ta bir sitede çalışan temizlik görevlisi ve bahçıvan, çocuklara saldırdığı öne sürülen iki köpeği site dışına çıkarıp İstanbul Başakşehir'de bir bölgeye bırakmıştı.

Site sakininin şikayeti üzerine bu kişilere Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 14 bin 432 lira idari para cezası kesilmişti.

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