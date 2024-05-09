Çok Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.05.2024 16:08

İzmir'de FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

İzmir'de FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına düzenlenen operasyonda 7 polis gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]

FETÖ'nün sözde emniyet mahrem yapılanmasının deşifresi ve Ankara'da "Garson" kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen mikro SD karttan deşifre edilen yeni bilgiler doğrultusunda İzmir'de de soruşturma başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu dijitallerde örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan, emniyet mahrem sorumlularıyla irtibat ve haklarında örgütsel toplantılara katıldıkları yönünde beyan tespit edilen 1 başkomiser, 1 komiser ve 6 polis memuru hakkında gözaltı kararı verdi.

Şüphelilerden 7'si İzmir ve Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan zanlıların dijital verilerde örgütle bağlantısının tespit edilmesi üzerine idari soruşturma kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

ETİKETLER
FETÖ İzmir
Sıradaki Haber
Elazığ'da 98 kilogram salep soğanı toplayan 4 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:53
Suç örgütü soruşturmasında 3 emniyet müdürü görevden uzaklaştırıldı
17:49
İstanbul Havalimanı'ndaki kapalı pist uçuşlara açıldı
17:38
İsrail Savaş Kabinesi, ABD'nin silah sevkiyatını kesmesini görüşecek
17:35
Eurovision'da İsrail'e tepki, Filistin'e destek
17:34
Bakan Güler, Katar Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti
17:34
İsrail'in Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 sivil öldü
Antalya'da görme engelliler için farkındalık yürüyüşü düzenledi
Antalya'da görme engelliler için farkındalık yürüyüşü düzenledi
FOTO FOKUS
ABD ile uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı
ABD ile uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ