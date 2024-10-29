Kuruyan baraj gölünde araçlar çamura saplandı

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1933 yılında tarım arazilerini sulamak için Bursa'nın Kestel ilçesine yaptırılan Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu.

Uludağ ve Katır Dağları'ndan akan sularla beslenen, Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçesindeki tarım arazilerini sulamak için kullanılan barajın kuruyan bölümleri, piknik yapmak isteyen vatandaşların uğrak yeri oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Havanın güneşli olmasını fırsat bilip bölgeye gelen piknikçilerin araçları, çamura saplandı. Onları kurtarmaya giden traktörler de çamura battı.

Köyden getirilen iş makinelerine halatlarla bağlanan araçlar, asfalt yola çekilerek kurtarıldı.