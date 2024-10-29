Duman 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.10.2024 09:10

Kapadokya'da 29 Ekim coşkusu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, peribacaları üzerinde süzülen sıcak hava balonları Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile uçtu.

Kapadokya'da 29 Ekim coşkusu

Turistlerin bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sepetlerine asılan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile uçuş gerçekleştirdi.

Nevşehir'in Göreme beldesinde uçuş için hazırlanan balonlar, gün doğumu vaktinde peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Onlarca sıcak hava balonu peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde yaklaşık bir saat boyunca süzüldü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Sıcak hava balonu pilotu Ömür Şekeryapan, Türk milletinin bayramını kutladığını belirterek, "Balonlarla her gün tur düzenliyoruz ama bugün bayraklarımızla uçuyoruz, gururluyuz. Yerli ve yabancı konuklarımızla bölge semalarında olacağız" dedi.

Balon turuna katılan yerli turistlerden Berk Çelik de Cumhuriyet'in 101'nci kuruluş yıl dönümünde Türk bayraklarıyla süslenmiş balonlarda olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

ETİKETLER
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kapadokya Nevşehir
Sıradaki Haber
Önce otomobile ardından refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:36
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
10:35
Washington Post'un sahibi Bezos, gazetenin "başkan adayı desteklememe" kararını savundu
10:35
Emine Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti'nin 101’inci yaşı kutlu olsun
10:34
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
10:38
Cumhuriyet'in 101. yılında havacılıkta altın çağ yaşanıyor
10:19
Van'da terör soruşturması: 14 gözaltı
Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla donatıldı
Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla donatıldı
FOTO FOKUS
Cumhuriyet'in 101. yılında havacılıkta altın çağ
Cumhuriyet'in 101. yılında havacılıkta altın çağ
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ