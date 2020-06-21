Deve yetiştiriciliğinin devam ettiği Aydın'da, Kurban Bayramı için ayrılan hayvanların satışları başladı. Kurbanlık develere ilginin, her yıl olduğu gibi bu sene de yoğun olması bekleniyor.

Fiyatlar 20 bin liraya kadar yükseliyor

İncirliova'da deve sucuğu imalatı ve deve alım satımı yaparak geçimini sürdüren Metin Korucu, bayramın yaklaşmasıyla kurbanlık deve piyasasında da hareketliliğin başladığını söyledi.

Korucu, geçen yıl büyüklüğüne göre 10 bin ile 15 bin arasında olan kurbanlık deve fiyatlarının bu sene et fiyatlarının artmasıyla 12- 20 bin liraya kadar yükseldiğini kaydetti.

Geçen yıl 20 kurbanlık deve satarak birçok ile yollayan Metin Korucu, bu sene de aynı sayıda deve satmayı hedeflediklerini belirterek, "Canlı 600 ile 1 ton arasında olan bir deveden kesilince ortalama 250 ile 600 kilo et çıkıyor" dedi.