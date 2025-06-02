Hafif Sağanak Yağışlı 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.06.2025 12:20

Kurban sevkiyatına yol denetim istasyonlarında sıkı denetim

Kurban Bayramı'na günler kala veteriner yol denetim ve kontrol istasyonları hayvanların sağlıklı şekilde satış yerlerine ulaştırılmaları için 24 saat mesai yapıyor.

Kurban sevkiyatına yol denetim istasyonlarında sıkı denetim

Kurban Bayramı öncesi yoğunlaşan sevkiyat nedeniyle yoğun çalışma gerçekleştirilen Elmadağ Veteriner Yol Denetim ve Kontrol İstasyonu'nda, hayvanların genel sağlık durumlarından raporlarına, kimlik bilgilerinden taşınan araçların durumlarına kadar pek çok detay kontrol ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı, veteriner yol denetim ve kontrol istasyonlarının Türkiye'deki hayvan hareketlerinin kontrolü için kritik önem taşıdığını söyledi.

İstasyonların muhtemel salgınlara karşı önemine dikkati çeken Dallı, "Hastalıkların önüne geçmek için hayvan hareketlerinin kontrolü son derece önemli. Ülkemizde hayvan hastalıklarının kontrolünü sağlamak için Bakanlık olarak gayret gösteriyoruz. Aşılama sürecinin tamamlanması için de yol kontrol istasyonlarımızdaki denetimlerimiz çok önemli." dedi.

Kurban sevkiyatına yol denetim istasyonlarında sıkı denetim

"81 aracın mevzuata uygun hareket etmediği tespit edildi"

Elmadağ'daki istasyonun geçen yıl ağustosta faaliyete başladığı bilgisini veren Dallı, şöyle konuştu:

"Ankara'daki istasyondan bugüne kadar 1851 canlı hayvan taşıyan araç geçti. Buradaki hayvanların sağlık raporlarına, genel sağlık durumlarına bakarak, taşınan araçların hayvan refahına uygun olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu çerçevede bugüne kadar 81 aracın mevzuata uygun hareket etmediği tespit edildi. Yaklaşık 4 milyon 750 bin lira idari para cezası uygulandı. İstasyonlarda temel amacımız hayvan hastalıklarının önüne geçmek."

Kurban sevkiyatına yol denetim istasyonlarında sıkı denetim

24 saat denetim

Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla sabitin yanında iki istasyon daha oluşturulduğunu belirten Dallı, bu noktalarda da 24 saat esasına göre çalışıldığını bildirdi. Dallı, ülke genelinde halen 5 istasyonun hizmet verdiğini dile getirdi.

Elmadağ'daki istasyonun yıl boyunca faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Dallı, burasının 43 ilin geçiş güzergahında olduğunu ifade etti.

Dallı, Ankara'da 9 pazarda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın satışa sunulduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bunun dışında il genelinde konuşlanmış besicilerimiz var, bunları da satış noktası olarak belirledik. Ankara'da pazarlarla birlikte 440 kurbanlık satış noktamız bulunuyor. Vatandaşlarımız buralardan kurbanlıklarını temin edebilirler. Şu an ilimizde kurban temini yönünden hiçbir sıkıntı bulunmuyor. Ayrıca, 400'ün üzerinde belirlediğimiz kurban kesim yerleri var. Vatandaşlarımız kurbanlıklarını kesim yerlerinde hijyenik bir şekilde kestirebilirler."

Dallı, vatandaşların kurbanlık alırken "Tarım Cebimde" uygulamasından sorgulama yapmalarının önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Kurban Bayramı Denetim Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Ankara Valiliği saat verdi: Kuvvetli yağış bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:54
Rusya heyeti İstanbul'a geldi
13:26
"İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına katılanların çoğunluğu normal aralıkta değil
13:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımız 23,4 milyon hektara ulaştı
13:11
Türkiye'de sinema seyirci sayısı geçen yıl 32,5 milyon kişi oldu
13:09
Otomotiv endüstrisinden mayısta 3,9 milyar dolarlık ihracat
13:08
Geri ödeme kapsamındaki glukoz izlem cihazından 20 bin 267 hasta yararlandı
Sel nedeniyle 40 yıl önce terk edilen köylerini ayakta kalan minareden seyrediyorlar
Sel nedeniyle 40 yıl önce terk edilen köylerini ayakta kalan minareden seyrediyorlar
FOTO FOKUS
MSB'den Türk Hava Kuvvetlerinin 114'üncü yılına özel video paylaşımı
MSB'den Türk Hava Kuvvetlerinin 114'üncü yılına özel video paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ