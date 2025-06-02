Kurban sevkiyatına yol denetim istasyonlarında sıkı denetim

Kurban Bayramı öncesi yoğunlaşan sevkiyat nedeniyle yoğun çalışma gerçekleştirilen Elmadağ Veteriner Yol Denetim ve Kontrol İstasyonu'nda, hayvanların genel sağlık durumlarından raporlarına, kimlik bilgilerinden taşınan araçların durumlarına kadar pek çok detay kontrol ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı, veteriner yol denetim ve kontrol istasyonlarının Türkiye'deki hayvan hareketlerinin kontrolü için kritik önem taşıdığını söyledi.

İstasyonların muhtemel salgınlara karşı önemine dikkati çeken Dallı, "Hastalıkların önüne geçmek için hayvan hareketlerinin kontrolü son derece önemli. Ülkemizde hayvan hastalıklarının kontrolünü sağlamak için Bakanlık olarak gayret gösteriyoruz. Aşılama sürecinin tamamlanması için de yol kontrol istasyonlarımızdaki denetimlerimiz çok önemli." dedi.

"81 aracın mevzuata uygun hareket etmediği tespit edildi"

Elmadağ'daki istasyonun geçen yıl ağustosta faaliyete başladığı bilgisini veren Dallı, şöyle konuştu:

"Ankara'daki istasyondan bugüne kadar 1851 canlı hayvan taşıyan araç geçti. Buradaki hayvanların sağlık raporlarına, genel sağlık durumlarına bakarak, taşınan araçların hayvan refahına uygun olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu çerçevede bugüne kadar 81 aracın mevzuata uygun hareket etmediği tespit edildi. Yaklaşık 4 milyon 750 bin lira idari para cezası uygulandı. İstasyonlarda temel amacımız hayvan hastalıklarının önüne geçmek."

24 saat denetim

Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla sabitin yanında iki istasyon daha oluşturulduğunu belirten Dallı, bu noktalarda da 24 saat esasına göre çalışıldığını bildirdi. Dallı, ülke genelinde halen 5 istasyonun hizmet verdiğini dile getirdi.

Elmadağ'daki istasyonun yıl boyunca faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Dallı, burasının 43 ilin geçiş güzergahında olduğunu ifade etti.

Dallı, Ankara'da 9 pazarda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın satışa sunulduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bunun dışında il genelinde konuşlanmış besicilerimiz var, bunları da satış noktası olarak belirledik. Ankara'da pazarlarla birlikte 440 kurbanlık satış noktamız bulunuyor. Vatandaşlarımız buralardan kurbanlıklarını temin edebilirler. Şu an ilimizde kurban temini yönünden hiçbir sıkıntı bulunmuyor. Ayrıca, 400'ün üzerinde belirlediğimiz kurban kesim yerleri var. Vatandaşlarımız kurbanlıklarını kesim yerlerinde hijyenik bir şekilde kestirebilirler."

Dallı, vatandaşların kurbanlık alırken "Tarım Cebimde" uygulamasından sorgulama yapmalarının önem taşıdığını da sözlerine ekledi.