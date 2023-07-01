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Türkiye
İHA 01.07.2023 14:23

Kurban eti bekleyenlere, donmuş et veren restoran sahipleri adliyeye sevk edildi

Bursa’da kurban hissesi için kişi başı 7 bin 100 lira alan restoran sahipleri, vatandaşların kendilerine sosis gibi teslim edilen etin daha önce kesildiğini ve bozuk olduğunu iddia etmesi üzerine gözaltına alındı.

Kurban eti bekleyenlere, donmuş et veren restoran sahipleri adliyeye sevk edildi
[Fotograf: İHA]

Restorandaki etler Bursa İl Tarım Müdürlüğü tarafından imha edilirken, restoran sahibi baba ve oğul emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bir et restoranı, Kurban Bayramı için 7 bin 100 liradan yaklaşık bin 800 kişiye kurbanlık büyük baş hissesi satarak vekalet aldı.

Bayramın birinci günü itibariyle etleri kolilerle dağıtmaya başlayan restoran sahipleriyle, vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Kendilerine koli halinde verilen etlerin bozuk ve aylar öncesine kesilmiş hayvanlara ait olduğunu öne süren vatandaşlar, işyeri sahibinin kendilerini dolandırdığını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kurban hisselerini almaya gidenler şoku yaşadı: Tonlarca et imha edildi
Kurban hisselerini almaya gidenler şoku yaşadı: Tonlarca et imha edildi

Ekipler 3 ton 800 kilo eti imha etti

Karakola giden 111 kişi, etlerin dini usullere göre kesilmediğini ve bozuk olduğunu ifade ederek restoran sahiplerinden şikayetçi oldu.

İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, numune aldığı kıyma, kuşbaşı ve sucuk gibi ürünlerin üretim ve paketleme yeri ile fatura ve taşıma belgelerinin eksik olduğu tespit etti. Ekipler, 3 ton 800 kilo eti imha etti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, restoran sahibi baba A.A. ile oğlu E.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından baba ve oğul 'dini duyguları sömürerek dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi. 

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Bursa Kurban Bayramı Dolandırıcılık
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