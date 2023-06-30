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Türkiye
İHA 30.06.2023 11:09

Kurban hisselerini almaya gidenler şoku yaşadı: Tonlarca et imha edildi

Bursa’da bir et restoranından kurbanlık için hisse alan 1700 kişi, kendilerine sosis gibi teslim edilen etin aylar önce kesildiğini ve bozuk olduğunu iddia etti. Vatandaşlar paralarının iadesini isterken, iş yeri sahibi gözaltına alındı. Yaklaşık 4,5 ton et imha edildi.

Kurban hisselerini almaya gidenler şoku yaşadı: Tonlarca et imha edildi

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bir et restoranı, Kurban Bayramı için 1700 kişiye kurbanlık büyük baş hissesi satarak vekalet aldı.

Kurbanlık etlerini teslim almaya gelen vatandaşlar koli halinde verilen etlerin bozuk ve aylar öncesinden kesilmiş olduğunu iddia etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. Bazı vatandaşlar ise iş yeri sahibinin kendisine bıçak çekip para vermeyeceğini iddia etti.

Kurban hisselerini almaya gidenler şoku yaşadı: Tonlarca et imha edildi

Durumu üzerine karakola giden yüzler vatandaş, satıcıdan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gelen İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, numune aldığı 4,5 ton eti etiketsiz olması sebebiyle imha etti.

"Bizi resmen dolandırdılar"

Vatandaşlar, “Bize 7 bin 100 liradan 22 kilo gelecek şekilde kurban hissesi sattılar. Buraya hissemizi almak için geldik. Fakat karşılaştığımız manzara burada gördüğünüz. Bu etler sağlıklı değil, içine kıymaları salam gibi paketleyip dondurulmuş şekilde bize verdiler. Kim bilir bu hayvanlar ne zaman kesildi. Bizi resmen dolandırdılar” diye konuştu.

Kurban hisselerini almaya gidenler şoku yaşadı: Tonlarca et imha edildi

Firma yetkilileri ise kestikleri büyükbaş hayvanları parçalanmış et olarak, kıyma yapılmış halde kolilerle teslim ettiklerini, konunun yargıya intikal ettiğini söyledi.

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Kurban Bayramı Bursa
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