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Türkiye
TRT Haber 14.06.2024 09:36

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı süresince ülke geneli az bulutlu ve güneşli, Karadeniz Bölgesi yer yer yağışlı geçecek. Yarın biraz azalacak olan hava sıcaklıklarının bayramda yeniden artması bekleniyor.

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Yarın ülke geneli parçalı ve az bulutlu, iç ve güney kesimler güneşli, Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusu yağışlı geçecek. Yağışların Orta ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bayramın ilk günü, ülke geneli az bulutlu ve güneşli, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri yağışlı geçecek. Sıcaklık değerleri Ankara ve İstanbul'da 30, Antalya'da 34, İzmir'de 36, Diyarbakır'da 39, Adana'da 36, Samsun'da 26, Erzurum'da 29 derece civarında seyredecek.

Bayramın ikinci günü ülke geneli parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusu çok bulutlu yer yer kapalı, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi yağışlı geçecek.

Bayramın üçüncü günü, ülke geneli az bulutlu ve güneşli, Doğu Karadeniz yağışlı geçecek. Bayramın dördüncü günü ise ülke geneli az bulutlu ve güneşli, Doğu Anadolu'nun iç ve kuzeyi ile Karadeniz Bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Denizli, Afyonkarahisar ile Isparta çevrelerinde yağış bekleniyor.

Bayram süresince beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara ve İstanbul 32, İzmir 37, Antalya 39, Adana 38, Diyarbakır 40, Samsun 28, Erzurum 30 derece civarına kadar yükselecek.

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