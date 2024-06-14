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Türkiye
AA 14.06.2024 08:16

Samsun'da fabrika yangını

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan ve yan taraftaki fabrikaya da sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Samsun'da fabrika yangını
[Fotograf: DHA]

Organize Sanayi Bölgesi Nenehatun Caddesi'deki bir plastik fabrikasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyeyerek yan taraftaki diğer bir plastik fabrikasına da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Samsun'da fabrika yangını

"Müdahale sürüyor"

Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Herhangi bir can kaybı ve mahsur kalma olmadı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile emniyetin TOMA'ları yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İlçelerdeki itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Su ihtiyacına karşı su tankerleri de olay yerinde hazır bekletiliyor" dedi.

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