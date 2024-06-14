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Türkiye
AA 14.06.2024 07:08

Gaziosmanpaşa'da asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bir rezidansın asansöründe mahsur kaldıktan sonra kurtarılmaya çalışılırken boşluğa düşen kişi hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa'da asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Karadeniz Mahallesi'ndeki bir rezidansta asansöre binen 64 yaşındaki Ersin Öztürk, asansörün arızalanması sonucu mahsur kaldı.

Görevlilerin teknik servise haber vermesinin ardından kurtarılmaya çalışılan Öztürk, asansörden çıkmak istersen boşluğa düştü.

Yaklaşık 30 metre yüksekten düşen Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa'da asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri Öztürk'ün cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Asansörün arızalanmasının ardından müdahale için gelen teknik servis personeli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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