Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren 4 gün kutlanan Kurban Bayramı için hazırlıklar sürüyor.

11 Ağustos Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı 4 gün sürecek ve 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

Bayramın yaz aylarına denk gelmesi ile tatil planlarını şekillendirmek isteyenler, tatilin kaç gün olacağını merak ediyor. Peki, bu yıl bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte detaylar...

Turizmciler 9 gün tatil istiyor

Turizm sektörü, bayramın uzatılmasının iç pazara katkı sağladığını belirtiyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Kurban Bayramı tatilinin, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi 9 gün olarak açıklanmasını beklediklerini söyledi.

Turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını önerirken, iş dünyası işgücü kaybı olacağı gerekçesiyle tatilin uzamamasını talep ediyor.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Kurban Bayramı tatilinin uzatılmaması gerektiğini belirterek, "Zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz, daha fazla tatile değil daha fazla üretime ihtiyacımız var" dedi.

Bakan Albarak'tan açıklama

Bayram tatilinin 2 gün daha uzatılarak 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan da açıklama geldi.

Bakan Albayrak "Tatilin uzatılmasına olumlu bakmıyorum" dedi.

2019 Kurban Bayramı takvimi

Arife: 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba

Şu an için 15 ve 16 Ağustos tarihlerine ilişkin bir tatil bilgisi bulunmuyor.

Kaynak: TRT Haber