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Türkiye
AA 13.12.2023 22:41

Kur'an-ı Kerim'i yırtan kişi gözaltına alındı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir kişi Kur'an-ı Kerim'i yırttığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kur'an-ı Kerim'i yırtan kişi gözaltına alındı
[Fotograf: AA]

İ.B'nin 2. Cadde'de elindeki Kur'an-ı Kerim'i yırttığı ve küfrettiği bilgisi üzerine çevredekiler tepki gösterdi.

Bunun üzerine İ.B. polis ekiplerince Kaymakamlık binasına götürüldü.

Olaya tepki gösterenler, Kaymakamlık binası önünde toplandı.

Kaymakam Cihat Koç beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir ile halka megafonla seslenerek "Şunu bilin ki ben de buradaki polis arkadaşlarımız da aynı şeyi hissediyoruz. Yapılan hakaret, bizim de Kur'an'ımıza yapılan hakaret ama buna tepki göstermek, taşkınlık yaparak, sizin kadar hassas olan polisimize saldırarak olmaz. Burası bir hukuk devleti. Herkes kendi kuralını uygulayamaz. Kanun gereğini yapacak. Biz de takipçisi olacağız." dedi.

Kalabalığın dağılmasının ardından gözaltına alınan İ.B, Kaymakamlık binasından çıkarılarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Birçok suçtan kaydığı bulunduğu öğrenilen İ.B'nin uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

İ.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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