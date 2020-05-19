Ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranlarında çok özel bir yarışma vardı.

Türkiye'nin dört bir yanından katılan 132 isim, izleyiciyle buluştu. Onlar kürsüde tilavetlerini gerçekleştirdi. Ekran başındakiler Kur'an ziyafeti yaşadı.

7 isim finale kaldı

TRT 1'in yoğun ilgi gören programı, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda 4'üncü kez final heyecanı yaşanacak.

Elemeler sonucunda farklı yaş gruplarında 7 yarışmacı finale kalmaya hak kazandı. 7 isim dereceye girebilmek için son kez yarışacak. Yarışmacılar arasında geçen haftanın birincisi 15 yaşındaki Muhammed Yahya da yer alıyor.

Ramazan'da Kur'an ziyafeti yaşandı

Mustafa Cihat Kılıç'ın sunduğu programda jüri üyeliklerini Doktor Mehmet Ali Sarı, Halil Necipoğlu, Hafız Osman Şahin ve Osman Egin üstlendi.

Jüri üyeleri, tilavetleri dikkatle takip etti, Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyan isim olmak için yarışanlara puanlarını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle katılacak

Final çekimleri TRT stüdyolarında gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programa video konferans yöntemiyle katılacak.

Kazanan ismin açıklanacağı final programı, Kadir Gecesi'nde TRT 1 ekranlarında olacak.