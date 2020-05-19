Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da elektrik telinin kopması sonucu yangın çıktı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Arnavutköy'de elektrik tellerinde meydana gelen kopma sonucu çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Bir mahallede yaşanan elektrik kesintisi, BEDAŞ ekiplerinin telleri değiştirmesinin ardından giderildi.
Atatürk Mahallesi İlbey Sokak'ta elektrik tellerinin kopması nedeniyle, mahallede yaklaşık bir saat elektrik kesintisi yaşandı.
Elektrik tellerinin kopması sırasında çıkan gürültü ve kıvılcımı gören mahalle sakinleri yetkililere haber verdi.
Olay yerine sevk edilen BEDAŞ ekipleri, mahallenin elektriğini keserek telleri değiştirirken, itfaiye görevlilerince tellerden çıkan kıvılcım söndürüldü.
Mahalle 1 saat elektriksiz kaldı
Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından mahalleye tekrar elektrik verildi.
Bu arada, ekiplerin çalışmalarını izleyen çok sayıda mahalle sakininin sosyal mesafe kurallarına uymadığı, ekiplerin de mahalleliyi evlerine gitmeleri konusunda uyardığı görüldü.
Etiketler: İstanbul Arnavutköy elektrik kesintisi elektrik telleriSon Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 02:33
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