AA-İHA 10.09.2025 14:25

Kuraklık artıyor: İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak

İzmir ve Bodrum'da etkili olan kuraklık barajları vurmaya devam ediyor. Kentlerde büyük ölçüde azalan su sebebiyle planlı su kesintileri uygulanacak. İzmir'de ise kesintiler 2 günde bir yapılacak.

Kuraklık artıyor: İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak

Bodrum ve İzmir'de sıcak hava kuraklığa sebep oluyor. Kentlerde planlı kesintiler uygulanırken vatandaşlar da suyu tasarruflu kullanma konusunda uyarıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bodrum ilçemizin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Mumcular Barajı'ndan Yarımadaya sağlanan su, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Mumcular Ovası'nın tarımsal suluma ihtiyacını karşılamak için 8 Eylül itibarıyla durdurulmuştur. Mumcular Barajı'ndan Bodrum'a verilen suyun kesilmesi nedeniyle, başta Bodrum Merkez Mahalleleri olmak üzere ilçe genelinde planlı su kesintileri uygulanacaktır. Su dağıtımı dönüşümlü sistemle gerçekleştirilecek olup, kesinti programı ayrıca ilan edilecektir."

İzmir'de 2 günde bir su kesintisi uygulanacak

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kuraklık nedeniyle uygulanan ve 3 günde bir dönüşümlü devam eden planlı su kesintilerinin güncel su tüketim verileri göz önünde bulundurularak yeniden düzenledi.

9 Eylül'den itibaren 2 günde bir olacak kesintiler 23.00-05.00 arasında uygulanacak.

Yeni planın 2 ayrı bölge olarak tanımlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1.Bölge: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir

2.Bölge: Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.

İzmir Kuraklık Muğla Su Kesintisi
Antalya'da 8 araç birbirine girdi: Uzun araç kuyruğu oluştu
