586 kişiye 3 milyon lira "çevre" cezası

Şişli Belediyesi zabıta ekipleri, 3 Eylül'de Gülbahar Mahallesi Şekerciler Sokak ile 8 Eylül'de Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı'nda araçla gelen bazı şahısların yol kenarına atık eşya bırakıp kaçtığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen 2 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplamda 20 bin lira para cezası uygulandı.
Öte yandan Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce 1 Ocak-9 Eylül'de çevreyi kirletenlere yönelik yapılan uygulamalarda, 586 kişiye yaklaşık 3 milyon lira para cezası kesildi.