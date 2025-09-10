Açık 24.5ºC Ankara
AA 10.09.2025 12:52

586 kişiye 3 milyon lira "çevre" cezası

İstanbul Şişli'de zabıta ekiplerince bu yıl 1 Ocak-9 Eylül'de çevreyi kirletenlere yönelik yapılan denetimlerde, 586 kişiye yaklaşık 3 milyon lira ceza kesildi.

586 kişiye 3 milyon lira "çevre" cezası

Şişli Belediyesi zabıta ekipleri, 3 Eylül'de Gülbahar Mahallesi Şekerciler Sokak ile 8 Eylül'de Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı'nda araçla gelen bazı şahısların yol kenarına atık eşya bırakıp kaçtığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen 2 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplamda 20 bin lira para cezası uygulandı.

Öte yandan Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce 1 Ocak-9 Eylül'de çevreyi kirletenlere yönelik yapılan uygulamalarda, 586 kişiye yaklaşık 3 milyon lira para cezası kesildi.

