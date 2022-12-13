Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 22:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kumluca'da eğitime hafta sonuna kadar ara verildi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşanan sel nedeniyle eğitime hafta sonuna kadar ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kumluca ilçesinde pazartesi gününe kadar eğitim öğretime ara verildi.
İlçede pazar gecesi başlayan sağanağın kuvvetli yağışa dönüşmesinin ardından yaşanan sel nedeniyle ev ve iş yerleri zarar görmüş, tarım arazileri ve seralar su altında kalmıştı. Hayatın normale dönmesi için çalışmaların sürdüğü ilçede dün ve bugün okullar tatil edilmişti.
Etiketler: Antalya Sel Doğal Afet
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