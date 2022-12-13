Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 dönemi ilk seferi kapsamında, dün 15.55'te Kars'a gitmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan yola çıktı.

Yaklaşık 25 saatlik yolcuğun ardından 17.30'da Erzurum Tren Garı'na ulaşan "Turistik Doğu Ekspresi" yolcuları, 3 saatlik molanın ardından 20.30'da Kars'a hareket edecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile seyahat acenteleri koordinesinde davul ve zurnayla karşılanan yolcular, Erzurum Evleri, Erzurum Kalesi ile saat kulesi, Çifte Minareli Medrese, Atatürk Evi, Kongre Binası ve Taşhan olarak bilinen Rüstem Paşa Bedesteni gibi tarihi mekanları gezecek.

"Turistik Doğu Ekspresi" yolcularına ayrıca mola süresinde Erzurum'un yöresel lezzetleri olan cağ kebap ve kadayıf dolması ikram edilecek.

"Yolcular yaklaşık 3 saat misafirimiz olacak"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Turistik Doğu Ekspresi" seferlerinin başlamasının sevincini yaşadıklarını aktardı. Trenin haftada üç sefer yapacağını belirten Almaz, "Seferin iki durağı var. Bunlar Erzincan ve Erzurum'dur. Gelen yolcular burada yaklaşık 3 saat misafirimiz olacak daha sonra Kars'a hareket edilecek. Misafirlerimizi ilk gününden hoş bir ambiyansla karşıladık. Bütün tarihi yerlerimiz açık istedikleri gibi gezilebilirler." dedi.

"Turistik Doğu Ekspresi" yolcularından Fatih Şimşek de tura İstanbul'dan katıldığını ve iki yıldır bu yolculuğun hayalini kurduğunu söyledi. Trenle yolculuğu herkese tavsiye eden Şimşek, "Çok güzel bir tur oldu. İlk durağımız Erzincan oldu. 3 saat boyunca Erzincan'ı gezdik. İkinci durağımız Erzurum ve burayı da gezeceğiz. Tren çok eğlenceli ve güzel vakit geçiyor." diye konuştu.