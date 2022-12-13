Selde sürüklenerek zarar gören araçların çekilmesi devam ederken, çamur dolan yollar ve iş yerleri devlet vatandaş iş birliğinde temizleniyor.

Kumluca Ahmet Ali Ağa Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesi, Hasan Tuna Caddesi Meydan Mahallesi ile Ahmet Yesevi Caddesi'nde AFAD'ın koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Karayolları ve diğer ilgili kuruluşların ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

İş makineleriyle cadde ve ara sokaklarda biriken çamurlar kaldırıldıktan sonra temizlik ekipleri su tankerleri ile yolları yıkıyor.

Ahmet Ali Ağa Bulvarı'nda lokanta işletmeciliği yapan Cem Demet, AA muhabirine, Kumluca'da uzun yıllardır görmedikleri büyük bir afet yaşadıklarını söyledi.

Demet, "Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Her taraf çamurla doldu. Sabah geldiğimizde iş yerimiz su ve çamur doluydu. En büyük zararı ise seracılar gördü. İlk günden itibaren tüm ekipler koordineli bir şekilde burada selin yarasını sarmaya çalışıyor. Tüm ekiplere teşekkür ediyorum." dedi.

Otoparkta kalan araçlar çekiliyor

Kumluca Belediyesi binasının altındaki kapalı otoparkta su altında kalan belediye ve vatandaşlara ait 245 aracın kurtarılması için de bölgede çalışma yürütülüyor.

Otopark girişi ve içinde biriken çamur ve balçık, ekipler tarafından temizleniyor. Suyu ve çamuru alınan katlardaki araçlar ise çekici yardımıyla otoparktan çıkarılıyor.