Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 20:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Selim-Göle kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Kars'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki yol, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Kars'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. Selim-Göle kara yolu, 7-15'inci kilometreleri arasındaki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçların geçişine kapatıldı.
Öte yandan Kars-Göle ve Kars-Digor kara yolunda da kar ve sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Etiketler: Kars Kar Yağışı Ardahan
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