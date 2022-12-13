Kars'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. Selim-Göle kara yolu, 7-15'inci kilometreleri arasındaki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçların geçişine kapatıldı.

Öte yandan Kars-Göle ve Kars-Digor kara yolunda da kar ve sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.