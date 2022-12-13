İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hayalet ağların, ticari ya da amatör avcılık yaparken takılan, kopan veya bilerek bırakılan av araçlarının insan kontrolü olmaksızın sucul ekosistemdeki canlıların ölümüne neden olan ağlar olduğu belirtildi.

Denizlerde veya iç sularda, hayalet av araçlarının kaybolduktan sonra da avcılık faaliyetlerini devam ettirdikleri ve sucul biyoçeşitliliğin tehlikeye girmesine sebep oldukları ifade edilen açıklamada, "Balıkçılık camiasında bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Bakanlığımız Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve İl Müdürlüğümüz Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce yürütülen 'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' 2014'te uygulamaya geçilmiş olup, 2021'e kadar devam etmiştir. İlimiz sınırlarında yer alan Marmara ve Karadeniz kıyılarındaki bütün lokasyonlar taranmıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, proje kapsamında 2021'e kadar 184 lokasyonda toplam 4 milyon 732 bin metrekare alanın tarandığı, 204 adet hayalet ağın (289 bin 620 metrekare ağ) deniz dibinden çıkarılarak geri dönüşüme kazandırıldığı, 2017 çalışmaları ile ilgili bakanlığın Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İl Müdürlüğü ve TRT Genel Müdürlüğü arasında Belgesel Çekimi gerçekleştirildiği, "Dipteki Tehlike" adlı belgeselin TRT Belgesel kanalında gösterildiği kaydedildi.

2022'de 250 bin metrekarelik alan tarandı

Açıklamada şunlara vurgu yapıldı:

"2022'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Sahil Güvenlik, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği ve İBB Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleriyle beraber yaklaşık 5 bin metre uzunluğunda 15 ben metrekare ağ (kaçak dalyan ağı), 2 adet büyük pinter ve 2 adet büyük balık kafesi denizden çıkarılmıştır.

Proje devamında; 7 noktadan 6 bin m uzunluğunda 7 adet toplam 18 bin metrekare hayalet ağın denizden çıkarılması işlemi gerçekleştirilmiştir. Böylece 2022'de 250 bin metrekarelik alan taranmış olup 8 adet toplam 33 bin metrekare hayalet ağ denizden çıkarılmıştır. Sonuç olarak, 2014 yılından bugüne kadar toplam 192 lokasyondan 4 milyon 982 bin metrekali alan taranmış olup, 212 adet hayalet ağ (322 bin 620 metrekare ağ) deniz dibinden çıkarılıp geri dönüşüme kazandırılmıştır.

Terk edilmiş av araçlarının su ürünleri ve su ürünleri kaynaklarına verdiği zararın en aza indirilmesi, su ürünlerinin korunması ve kamuoyunda farkındalık yaratılması amacıyla kısıtlı bütçe ve büyük emek harcanarak yürütülen proje ile doğanın korunmasına, çevre bilincinin geliştirilmesine ve denizlerimize sahip çıkılmasına katkı sağlayacaktır."

Açıklamada ayrıca, proje kapsamında 15 Aralık'ta İstanbul Valisi Yardımcısı Uğur Aladağ ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın katılımı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Sahil Güvenlik, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, İBB Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü, S.S. Kınalıada Su Ürünleri Kooperatifi, S.S. Yeşilköy Su Ürünleri Kooperatifi iş birliğiyle Adalar-Bakırköy arasındaki bölgede hayalet ağ çıkarılma çalışması gerçekleştirileceği kaydedildi.