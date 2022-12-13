Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 20:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa-İstanbul deniz otobüsünde sefer iptalleri
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden bazıları daha olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 19.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Gün içerisinde bazı seferler de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.
Etiketler: Bursa Deniz Otobüsü
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