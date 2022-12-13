Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı.

"Tüm imkanlarımızı insanımız için seferber ettik"

Antalya'daki sel felaketine değinen Erdoğan, toplamda 13 bin 200 dekar tarım arazisi ve seranın zarar gördüğünü söyledi:

"Diplomaside çevremizde bir güvenlik ve barış kuşağı oluşturmanın adımlarını atarken, ülkemiz sınırları içinde ise vatandaşlarımıza devletimizin gücünü ve kerim vasfını her fırsatta hissettiriyoruz. Türkiye, özellikle afet yönetiminde ve afet sonrası yaraların sarılmasında dünyada örnek gösterilen bir ülke haline gelmiştir. Son Düzce depreminde nasıl vatandaşımıza "devlet nerede?" sorusunu sordurmamışsak, Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizi etkileyen sel ve su baskınları sonrasında da tüm imkanlarımızı insanımız için seferber ettik.

[Antalya’da sel]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afetin etkili olduğu Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizde ‘genel hayata etkili afet bölgesi’ kararı alınmıştır. Ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir.https://t.co/zU0FYb61R3 pic.twitter.com/HcHZ3yZO0r — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 13, 2022

Bu kapsamda olayın ilk anından itibaren hem müdahale hem iyileştirme çalışmalarını başlattık. İçişleri, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm bakanlarımız hemen bölgeye intikal ettiler. Bakanlarımız bölgede yürütülen faaliyetlerin koordinasyonuyla bizzat ilgileniyor. Toplam 13 bin 200 dekar tarım arazisi ve seralarda zarar meydana gelmiştir. Ayrıca konut, iş yeri ve araçlarla ilgili zarar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor. AFAD koordinasyonunda ilgili kamu kurumları STK'lar, gönüllülerimiz ile birlikte toplam 1804 personel, 395 araç ve iş makinesi görev yapmaktadır."

Kumluca, Finike ve Demre için Afet Bölgesi kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç ilçede genel hayata etkili afet bölgesi kararı alındığını duyurdu:

"Afetin etkili olduğu Kumluca, Finike ve Demre ilçesinde 'genel hayata etkili afet bölgesi' kararı alınmıştır. Ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir. İlk etapta AFAD'dan 20 milyon lira, esnaflarımızın zararını gidermek için Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Birlikleri'nden 50 milyon lira, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden 30 milyon lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2,5 milyon lira olmak üzere toplamda 100 milyon lirayı aşkın bir destek bölgeye gönderilmiştir. Bunların yanı sıra KOSGEB'den, afetten zarar gören her bir esnafımız için 250 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredi imkanı sağlanmıştır. Devletimiz, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla afetzedelerimizin yanında olmayı sürdürecektir."