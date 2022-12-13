Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katılmak üzere az sonra yola çıkacağız. Dışişleri Bakanlarımızın ön hazırlıkları tamamlamalarının ardından devlet başkanları olarak böylelikle yeni bir iş birliği formatını da başlatıyoruz. Ortak tarih, dil ve kültür bağlarımızın olduğu Azerbaycan ve Türkmenistan'la iş birliğimiz her geçen gün daha da güçleniyor.

Dayanışmamızı daha da geliştirme potansiyeline sahip olduğumuz aşikardır. İlişkilerimizi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızda mevcut bölgesel ve küresel gelişmelerin sunduğu imkanları da göz önünde bulunduruyoruz. Avaza zirvesi bu gayretlerimizin en yeni ve somut örneğidir.

Enerji, ulaştırma ve ticari konular zirvemizin ana gündem maddelerini teşkil edecektir. Bu vesileyle ayrıca ilişkilerimizin ahdi zeminini kuvvetlendirmek üzere muhtelif anlaşma metinlerini de imzalayacağız. Böylelikle enerji, ulaştırma, ticaret, ekonomi, gümrük, eğitim, bilim ve kültür alanlarında sorumlu kurumlarımız arasında etkin iş birliği mekanizmalarını desteklemiş olacağız. Avaza'daki görüşmelerimizde bölgesel ve küresel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunacağız. Maksadımız sadece 3 ülke halkı için değil, kardeş Türk devletleri ve bölgemiz için daha müreffeh ve güvenli gelecek inşa etmektir. Başta Türk devletleri teşkilatlarımız olmak üzere çok taraflı platformlardaki iş birliğimizin geliştirilmesi de hedeflerimiz arasındadır. Zirvede alınacak kararların bu gayretlerimizde bizlere yardımcı olacağına inanıyorum.

21. yüzyılın bir Türk asrı olması için çalışmaya, dayanışmamızı artırmaya, kardeşliğimizi her alanda perçinlemeye devam edeceğiz.

Diplomaside çevremizde bir güvenlik ve barış kuşağı oluşturmanın adımlarını atarken, ülkemiz sınırları içinde ise vatandaşlarımıza devletimizin gücünü ve kerim vasfını her fırsatta hissettiriyoruz. Türkiye, özellikle afet yönetiminde ve afet sonrası yaraların sarılmasında dünyada örnek gösterilen bir ülke haline gelmiştir. Son Düzce depreminde nasıl vatandaşımıza "devlet nerede?" sorusunu sordurmamışsak, Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizi etkileyen sel ve su baskınları sonrasında da tüm imkanlarımızı insanımız için seferber ettik. Bu kapsamda olayın ilk anından itibaren hem müdahale hem iyileştirme çalışmalarını başlattık. İçişleri, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm bakanlarımız hemen bölgeye intikal ettiler. Bakanlarımız bölgede yürütülen faaliyetlerin koordinasyonuyla bizzat ilgileniyor. Toplam 13 bin 200 dekar tarım arazisi ve seralarda zarar meydana gelmiştir. Ayrıca konut, iş yeri ve araçlarla ilgili zarar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor. AFAD koordinasyonunda ilgili kamu kurumları STK'lar, gönüllülerimiz ile birlikte toplam 1804 personel, 395 araç ve iş makinesi görev yapmaktadır.

Afetin etkili olduğu Kumluca, Finike ve Demre ilçesinde genel hayata etkili Afet Bölgesi kararı alınmıştır. Ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir. İlk etapta AFAD'dan 20 milyon lira, esnaflarımızın zararını gidermek için Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Birlikleri'nden 50 milyon lira, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden 30 milyon lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2,5 milyon lira olmak üzere toplamda 100 milyon lirayı aşkın bir destek bölgeye gönderilmiştir. Bunların yanı sıra KOSGEB'den, afetten zarar gören her bir esnafımız için 250 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredi imkanı sağlanmıştır. Devletimiz, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla afetze3delerimizin yanında olmayı sürdürecektir.