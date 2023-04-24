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Türkiye
AA 24.04.2023 13:48

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Malatya'da 1200 konteynerlik yaşam alanı kuruluyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Malatya'daki Malet Geçici Konaklama Merkezi'nde yapılacak 1200 konteynerden 600'ünün kurulumu tamamlandı. Eşyaları yerleştirilen 200'ünde 815 afetzede yaşamaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Malatya'da 1200 konteynerlik yaşam alanı kuruluyor
[Fotograf: AA]

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle, AFAD koordinasyonunda Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'ndeki 147 dönümde kurulan 1200 konteynerlik yaşam alanında, yemekhane, okul, kreş, cami, kütüphane, çamaşırhane, idari bina, sosyal market, depo ve oyun parkı da yer alıyor.

Bayramdan önce alanda yaklaşık 600 konteynerin kurulumu tamamlandı. Bu konteynerlerden eşyaları yerleştirilen 200'ünde ise 815 afetzede yaşamaya başladı.

Kurulumu tamamlanan diğer konteynerlere de tefrişatlarının yapılmasının ardından depremzedeler yerleştirilecek.

Mayısta kurulumu tamamlanması planlanan yaşam alanında yaklaşık 6 bin depremzedenin barınma ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Malatya'da 1200 konteynerlik yaşam alanı kuruluyor

"Yatak odası takımından mutfak eşyalarımıza kadar her şeyimiz düşünülmüş"

Çalışmaların tamamlandığı bölümdeki konteynere yerleştirilen depremzede Fethi Gönültaş, depremde evinin ağır hasar gördüğünü söyledi.

Gönültaş, bir süre çadırda yaşadıktan sonra AFAD aracılığıyla Malet Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirildiğini belirterek, "Bir haftadır buradayız. Allah'a şükür hiçbir eksiğimiz yok. Yatak odası takımından mutfak eşyalarımıza kadar her şeyimiz düşünülmüş" dedi.

Böyle bir ortamla karşılaşacağını düşünmediğini dile getiren Gönültaş, "Çok memnunum, Allah devletimize zeval vermesin. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızdan ve Bakanımızdan Allah razı olsun. Önce çadırdaydık, şimdi konteynerdeyiz. İnşallah, buradan sonra da yeni yapılacak evlerimize geçeceğiz" sözlerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Malatya'da 1200 konteynerlik yaşam alanı kuruluyor

"İçerisini villa gibi döşemişler"

Afetzede Mustafa Yeğin de depremde evinin yıkıldığını, bir süre köyde kaldıktan sonra 10 gün önce de ailesiyle Malet Geçici Konaklama Merkezi'ne geldiklerini söyledi.

Konteyner kentte bütün ihtiyaçlarının karşılandığına dikkati çeken Yeğin, "Buradan çok memnunuz. İçerisini villa gibi döşemişler. Bunu kendim yapmaya kalksam, en az 200 bin lira masraf etmem gerekirdi. Konteynerin her şeyi birinci sınıf kalitede yapılmış. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

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