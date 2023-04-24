Hayvanat bahçesinde korku dolu anlar

Denizli’de bulunan bir hayvanat bahçesinde 2 gün önce meydana gelen olayda, ailesi ile birlikte gezmeye giden 10 yaşlarındaki çocuk büyük bir tehlike atlattı.

Çeşitli hayvanları ziyaret ettikten sonra devenin yanına giden çocuk, yasak olmasına rağmen fazla yaklaşınca, devenin saldırısına uğradı. Başından ve boynundan ısırılan çocuğun ayakları yerden kesildi.

Bir anlık şok geçiren aile, çocuğu devenin ağzından almayı başardı. Acılar içinde kalarak ağlamaya başlayan çocuk, ailesi tarafından sakinleştirildi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, devenin çocuğu ısırıp havaya kaldırması ve ailenin devenin ağzından çocuğu alması kameralara yansıdı.