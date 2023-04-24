Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 55

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da DSİ sorumluluğundaki barajlar nisan ayında yaklaşık 31 milyon metreküp su aldı. Yağışlar barajlara katkı sağlasa da 14 barajdaki ortalama doluluk oranı, geçen yılın nisan ayı verilerinin yüzde 18 altında kaldı.

Trakya'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip 14 barajdaki toplam su miktarı, yağışlarla birlikte 610 milyon 761 bin metreküp olarak ölçüldü. Bu barajlarda geçen yıl nisan ayında 812 milyon 416 bin metreküp su bulunuyordu.

Edirne'nin barajlarında su seviyesinde azalma var

Edirne'de geçen yıl nisan ayında 301 milyon 481 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki toplam su miktarı, bu yıl 281 milyon 119 bin metreküpe geriledi.

Kırklareli'nde geçen yıl nisanda 287 milyon 823 bin metreküp olarak kayıtlara geçen 4 barajdaki toplam su miktarı, bu yılın aynı döneminde 167 milyon 740 bin metreküp olarak ölçüldü.

Tekirdağ'da ise geçen yıl nisanda 223 milyon 112 bin metreküp olan 4 barajın toplam su miktarı, bu yıl nisanda161 milyon 902 bin metreküpe düştü.

Trakya'daki 14 barajda geçen yıl nisan ayında yüzde 73 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, bu yıl yüzde 55 olarak tespit edildi.