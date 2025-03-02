"Külliyede Ramazan" etkinlikleri konser ve müzikallerle devam etti

Ramazan ayı boyunca sürecek program kapsamında bugün, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Ender Doğan, Fatih Koca ve Dursun Ali Erzincanlı sahne aldı.

Doğan ve Koca ilahiler okudu, Dursun Ali Erzincanlı da şiirler seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi Müdürü Orhan Karakurt, yaptığı konuşmada, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek, "Sizlere bir özrümüz bir de teşekkürümüz var. Özrümüz, 'Külliyede Ramazan'ı bu zamana kadar yapmadığımız için. Teşekkürümüz ise bu muhteşem görüntüye ve millet devlet buluşmasını tüm Türkiye'ye gösterdiğimiz için" dedi.

Popüler kültürün çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine dikkati çeken Karakurt, şunları kaydetti:

"Noel Baba'yı değil, Nasrettin Hoca'yı, Yunus Emre'yi, Hacivat Karagöz'ü, Mevlana Celaleddin Rumi'yi, Molla Gürani'yi bilsinler. En önemlisi de gönüllerinde Hazreti Muhammed'i bilsinler. Onun için hiçbir şeyde geç kalmış değiliz. Siz sahip çıktıkça biz en güzelini yapacağız."

Etkinlikler kapsamında Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Elif ve Arkadaşları" ile "Rafadan Tayfa" müzikalleri, çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.