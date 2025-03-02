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Türkiye
TRT Haber 02.03.2025 16:05

Hakkari'de 60 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nişasta yüklü tırda, çuvallara gizlenmiş 60 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari'de 60 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 28 Şubat 2025 tarihinde Yüksekova ilçesinde bir tırı durdurdu tırın dorsesinde yapılan aramada, 25 ton ağırlığında bin çuval buğday nişastası arasında gizlenmiş 5 çuval içinde toplam 60 kilo 200 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alınırken, adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için uyuşturucuyla mücadelesine kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı.

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Hakkari Uyuşturucu
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