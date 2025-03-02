Hakkari'de 60 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 28 Şubat 2025 tarihinde Yüksekova ilçesinde bir tırı durdurdu tırın dorsesinde yapılan aramada, 25 ton ağırlığında bin çuval buğday nişastası arasında gizlenmiş 5 çuval içinde toplam 60 kilo 200 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alınırken, adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için uyuşturucuyla mücadelesine kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı.