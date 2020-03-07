Haber Giriş: Kaynak: AA
Küçükçekmece'de zehirlenme şüphesi: 9 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Küçükçekmece'de 9 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde yaşayan bir aile, yakınlarını akşam yemeğinde misafir etti.
Yemeğin ardından baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan aile fertleri, sağlık ekiplerince Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 9 kişinin, yemeğe yanlışlıkla katıldığı değerlendirilen böcek ilacından zehirlendiği belirtildi.
Polis ekipleri, ailenin yaşadığı binada inceleme yaptı.
Etiketler: zehirlenme şüphesi İstanbul KüçükçekmeceSon Güncelleme: 7 Mart 2020 Cumartesi 23:51
Sıradaki Haber
Türk Kızılay'dan sınırdaki sahra hastanesine destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz