Büyükçekmece'nin Sinanoba Mahallesi'de bir parkta seyyar oyun alanı kuruldu.

Ailesiyle parka gelen kız çocuğu da trambolinde zıplamaya başladı. O sırada mekanizmanın bağlı olduğu halat koptu.

Trambolinin üzerine düşen küçük çocuğun sağlık durumu iyi.

O anlar, kızını eğlenirken çekmek isteyen annenin cep telefonu kamerasına yansıdı.