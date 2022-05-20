Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 15:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Küçük kız trambolinde zıplarken halat koptu
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da küçük bir kız çocuğu trambolinde zıplarken bir anda halat koptu. Trambolinin üzerine düşen çocuk yara almadan kurtuldu. O anlar annenin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Büyükçekmece'nin Sinanoba Mahallesi'de bir parkta seyyar oyun alanı kuruldu.
Ailesiyle parka gelen kız çocuğu da trambolinde zıplamaya başladı. O sırada mekanizmanın bağlı olduğu halat koptu.
Trambolinin üzerine düşen küçük çocuğun sağlık durumu iyi.
O anlar, kızını eğlenirken çekmek isteyen annenin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul
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