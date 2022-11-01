Adana Yüreğir'deki tehlikeli yolculuk görenleri korkuttu. O anlar trafikteki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Motosiklet sürücüsü çevredekilerin bakışlarına aldırış etmeden yolculuğuna devam etti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde de benzer görüntüler vardı. Gece saatlerinde seyir halindeki bir motosikletin tehlikeli yolculuğu dikkat çekti.

Bir kişinin motosikletin arka bagajı üzerinde oturarak yolcululuk yaptığı anlar kameraya yansıdı.