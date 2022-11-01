Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 15:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Küçük çocuk motosikletten düşmemek için koliye tutundu
[Fotograf: DHA]
Adana'da iki ayrı motosiklet yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Yüreğir ilçesinde bir çocuk, hareket halindeki motosikletten düşmemek için koliye tutundu. Seyhan ilçesinde ise bir kişinin motosikletin arka bagajı üzerindeki yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Adana Yüreğir'deki tehlikeli yolculuk görenleri korkuttu. O anlar trafikteki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Motosiklet sürücüsü çevredekilerin bakışlarına aldırış etmeden yolculuğuna devam etti.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde de benzer görüntüler vardı. Gece saatlerinde seyir halindeki bir motosikletin tehlikeli yolculuğu dikkat çekti.
Bir kişinin motosikletin arka bagajı üzerinde oturarak yolcululuk yaptığı anlar kameraya yansıdı.
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