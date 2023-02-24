Kastamonu’da yaşayan emekli İ.K., evlenme planı yaptığı A.D. ile tanıştı.

Bir süre İ.K. ile birliktelik yaşayan A.D., 'Maaşını çekmeye gideceğim' diyerek evden ayrıldı.

A.D., gece saatlerinde 40 bin TL ile çok sayıda ziynet eşyası ve döviz alarak kayıplara karıştı. Bir alışveriş sırasında kredi kartını kullanmak isteyen İ.K., kredi kartında bakiye olmadığını öğrenince bankaya müracaat etti. Bankada görevliye yaşadığı durumu anlattıktan sonra kredi kartının limitinin dolduğunu ve birliktelik yaşadığı kadın tarafından dolandırıldığını anladı.

Ardından dolandırılan İ.K., Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne giderek evlilik vaadiyle bir süredir birliktelik yaşadığı ve kendisini dolandırdığını iddia ettiği A.D.’den şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, kayıplara karışan şüpheli kadının bulunması için çalışma başlattı.