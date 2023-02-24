Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 17:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Konya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Konya'nın Ereğli ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Konya'nın Ereğli ilçesinde saat 17.01'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7,03 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
"Olumsuz ihbar yok"
Konya Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ereğli ilçesinde deprem meydana gelmiş olup herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşerilerimize geçmiş olsun."
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