Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 17:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sahte kiralık ev ilanıyla depremzedeleri dolandıran şüpheli tutuklandı
[Fotograf: DHA]
Isparta'da, internet üzerinden sahte ilanlarla kiralık ev arayan depremzedeleri dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeden başka illere gidip, internetten kiralık ev arayan çok sayıda afetzedenin dolandırıldığını tespit etti.
Ekipler, depremzedeleri sahte ilanlarla dolandırdığı belirlenen M.D.'yi Isparta'da yakaladı.
Gözaltına alınan M.D., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Isparta Dolandırıcılık Deprem
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