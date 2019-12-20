Türkiye

KPSS tercihlerinde yerleştirme sonuçları açıklandı

20 Aralık 2019 Cuma 14:31 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 14:33

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı.