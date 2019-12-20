Ankara'nın Mamak ilçesinde, okul kantinleri ile okulların 100 metre yakınındaki bakkal ve küçük marketlerde "şırıngalı çikolata" denetimi yapıldı.

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun "şırıngalı çikolata"dan hayatını kaybetmesi üzerine, ilçe genelinde gıda satışı yapan 95 kantin, bin 981 bakkal ve 545 küçük marketi denetledi.

Denetimlerde şırıngalı çikolatalara rastlanmazken, çocukların sağlığını etkileyecek 422 "emzik şeker" ve 150 "çubuk şeker"e el konuldu.

15 iş yeri mühürlendi

Satışı yapılan ürünleri inceleyen ekipler, ruhsatı bulunmayan 15 iş yerini de mühürledi.

İşletmecileri "şırıngalı çikolata" konusunda uyaran ekipler, hijyenik olmayan iş yerlerine de cezai işlem uygulayarak, son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el koydu.

Öte yandan, zabıta ekipleri, çocukların sağlığını etkileyecek ürünlerin kantinlerde satışının yapılmaması için okul yöneticileriyle de görüştü.

Kaynak: AA