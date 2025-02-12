Köyde mahsur kalan hastaya UMKE ekibi ulaştı

Kent merkezine 35 kilometre mesafedeki Karahisar köyünde yaşayan 86 yaşındaki O.S'nin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

İhbar üzerine köye ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgede etkili olan kar yağışından dolayı ambulansla ulaşımda güçlük yaşanması üzerine bölgeye arazi sürüş özelliklerine sahip araçla UMKE personeli sevk edildi.

Özel donanımlı araçla köye ulaşan UMKE ekibi, yaşlı adamı evinden alarak, acil yardım ambulansında bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Burada ilk müdahalesi yapılan O.S, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.