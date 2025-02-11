7 ilde eğitime kar engeli

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesinin beklendiğini kaydeden Gül, "Bu nedenle 12 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12 Şubat 2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde bugün eğitime ara verildi.

Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, meteoroloji raporları doğrultusunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde bugün okullar tatil edildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine de idari izin verildi.

Samsun

Samsun'un Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde bugün taşımalı bazı okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

Nurhak ve Göksun ilçelerinde yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime bugün için ara verildi.

Elbistan'da bugün taşımalı eğitim yapılmayacağı, ayrıca merkez Dulkadiroğlu'nda 19 ve Onikişubat'ta 19 mahallede eğitime ara verildiği bildirildi.

Çorum

Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy'ün bazı köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Ortaköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının bazı bölgelerde buzlanmaya neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşımalı eğitim kapsamında Esentepe, Yukarıkuyucak, Yaylacık, Salbaş, Asar, Senemoğlu ve Büyükkışla köylerinde kar ve buzlanmadan dolayı eğitim 12 Şubat 2025 günü bir gün tatil edilmiştir. Aşdağul beldemiz, İncesu ve Karahacip köylerimizde taşımalı eğitime devam edilecektir."

Kastamonu

Kastamonu'nun İhsangazi, Devrekani, Seydiler, Çatalzeytin ve Daday ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Kent merkezinde ve yüksek rakımlı ilçelerde kar yağışının devam ettiği kentte, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.

Sinop

Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla bazı ilçelerde taşımalı eğitime bugün için ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde, Türkeli ilçesinde Akçabük, Direkli, Çatakörencik, Çatakgeriş, Doğanlı ve Kuz köyleri ile Boyabat ilçesinin Çukurhan, Karamusalı, Boyalı, Engilekin, Ören, Erkeç, Yenimehmetli, Yenicamili, Yenikayalı, Bölüklü, Gökçukur ve Uzunçay köylerinin yanı sıra aynı ilçenin Doğanburnu ve Gökçeağaçsakızı Caba Deresi mahallelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 12 Şubat Çarşamba günü eğitim, öğretime ara verilmiştir."

Ayancık Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe genelinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.