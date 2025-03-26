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Türkiye
DHA 26.03.2025 11:14

Kötü koku üzerine gidilen evden 1 kamyon çöp çıktı

Diyarbakır'da 'kötü koku' ihbarı yapılan 4 katlı binanın 2'nci katındaki daireden bir kamyon çöp çıkarıldı. Yalnız yaşadığı öğrenilen kadın kontrol için hastaneye götürülürken ev de dezenfekte edildi.

Kötü koku üzerine gidilen evden 1 kamyon çöp çıktı

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Sosyal Konutlar'daki 4 katlı binanın 2'nci katındaki daireden gelen kötü kokular üzerine çevredekiler, belediyeye ihbarda bulundu.

Adrese sevk edilen Kayapınar Belediyesi ekipleri, ev sahibi ile görüştü. İsmi belirtilmeyen 65 yaşındaki kadının yalnız yaşadığı öğrenilirken, kontrolde odalarda çöp biriktirildiği görüldü.

Kötü koku üzerine gidilen evden 1 kamyon çöp çıktı

Kadın kontrol için hastaneye götürülürken, çöpler evden çıkarıldı. Bir kamyon çöpün çıktığı evde daha sonra ilaçlama ve dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

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