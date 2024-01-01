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Türkiye
AA 01.01.2024 14:05

Koruma altındaki çocuklardan Mehmetçiğe mektup

Devlet korumasındaki çocuklar, Mehmetçiğe yazdıkları mektuplarla yeni yılı kutladı, şehitler için başsağlığı diledi.

Koruma altındaki çocuklardan Mehmetçiğe mektup

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar, yazdıkları mektuplarla vatan savunmasında görevli Mehmetçiğin yeni yıllını kutladı.

Son dönemde Irak'ın kuzeyindeki terör saldırıları sonucu şehit olan askerler için de başsağlığı mesajlarını ileten çocuklardan biri mektubunda, "Şehitlerimiz olmasaydı, sizler olmasaydınız bu vatan, bu millet şu an olmazdı." ifadesini kullandı.

Koruma altındaki çocuklardan Mehmetçiğe mektup

2'nci sınıf öğrencisi bir kız çocuğu ise asker olmak istediğini belirterek, Mehmetçik abilerine selamlarını iletti. Bir başka çocuk da "Siz bizim için çok değerlisiniz. Bizler için gözünüzü kırpmadan hayatınızı feda ediyorsunuz. Siz bizim gururumuzsunuz" kelimelerini kağıda döktü.

Şehitlere seslenen bir başka çocuk da "Siz her zaman bizim kalbimizdesiniz, inşallah bir gün cennette buluşuruz. Şehitler ölmez vatan bölünmez." mesajına yer verdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mehmetçik
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