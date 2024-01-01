Zonguldak'ta 11 yıl 7 ay hapisle aranan zanlı yakalandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan araştırmalarda, “Kasten Yaralama, Dolandırıcılık, Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kitlenmek Suretiyle Hırsızlık” suçlarından hakkında 11 yıl 7 ay hapis cezası bulunan zanlı zanlı Kilimli ilçesinde yakalandı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde ifadesi alınan zanlı sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.