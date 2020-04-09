Haber Giriş: Kaynak: AA
Koronavirüste dünya genelinde son durum
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
İletişim Başkanlığının Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 580 bini geçtiği, 94 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 348 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Saat 22.00 itibarıyla bazı ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
[Grafik: İletişim Başkanlığı]
Etiketler: koronavirüs İletişim Başkanlığı covid-19Son Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 23:25
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