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Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA]
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Kol köyü, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kol köyünün karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızı COVID-19 salgınından korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar söz konusu köyde karantina uygulaması başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Köyün giriş ve çıkışı jandarma tarafından kontrol altına alındı, konuyla ilgili sağlık ekibi tarafından çalışma başlatıldı.
Etiketler: köy koronavirüs karantina ArdahanSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 22:28
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