Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Tahir Kapusuz da aşı olmayı ihmal edip virüs kapanlardan.

Geçirdiği zor günleri atlatan 49 yaşındaki Kapusuz, aşı olmamanın bedelini acı çekerek ödediğini söylüyor.

"Kimse gençliğe güvenmesin"

Herkesi aşı olmaya çağıran Kapusuz, "Ben çok zor günler geçirdim. Çok nefes darlığı çektim. Nefes olmayınca zaten yaşam olmuyor. Kimse gençliğe güvenmesin. Ben 49 yaşındayım. Yani çok acılar çektim, bu yüzden kimse acı çeksin istemiyorum. Herkes aşısını olsun diyorum" dedi.

"En kısa zamanda aşı olacağım"

Tahir Kapusuz, 14 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yendi. Hayata yeniden tutunan Kapusuz, şunları söyledi:

"İnşallah en kısa zamanda aşımı olacağım. Herkese de tavsiye ediyorum. Herkes aşısını olsun, sağlıktan önemli hiçbir şey yok."

"Aşının önemini bir kez daha gördük"

Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alaiddin Domaç ise, "Bu süreçlerin yaşanmaması için veya hafif yaşanabilmesi için Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıkladığı gibi aşı olmanın önemini bir daha görmüş oluyoruz" açıklamasını yaptı.

Aşı olmayı ihmal eden Nurgül Kapusuz da eşinin yaşadıklarından sonra aşı olmaya karar verdi. Kapusuz, eşinin tedavi gördüğü Bafra Devlet Hastanesi'nde ilk doz aşısını oldu.