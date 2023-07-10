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Türkiye
İHA 10.07.2023 10:36

Korkunç kazada otomobil ikiye ayrıldı

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kavşakta direğe çarpması sonucu ikiye ayrıldı. Feci kazada yaralan iki kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Korkunç kazada otomobil ikiye ayrıldı
[Fotograf: İHA]

Sarayköy ilçesi Denizli - İzmir Karayolu üzerinde meydana gelen kazada sabahın erken saatlerinde seyir halindeki M.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp kavşakta direğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünerek hurdaya dönerken, içerisinde bulunan iki kişi yaralandı.

Korkunç kazada otomobil ikiye ayrıldı

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibi hurdaya dönen araçta sıkışan bir yaralıyı kurtarıp, sağlık ekibine teslim etti.

Sağlık ekibi, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Uzun süre trafiği felç eden araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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