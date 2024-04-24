Korhan Berzeg’e ait yeni bulguların peşine düşüldü

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi’nde, bundan tam 313 gün önce yürüyüş yapmak için köpeği Tina ile birlikte evinden ayrılan 83 yaşındaki Ekonomist Korhan Berzeg’den bir daha haber alınamamıştı.

Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamazken, Berzeg'in köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki evine geri döndü.

Aramalara 'Tina' da dahil edildi. 74 gün boyunca alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan 'Tina', her defasında, eve geri döndü. Çalışmalarda katkısı olmayan köpek, bir süre sonra Angela Berzeg'e teslim edildi.

Tina, Angela Berzeg ile İstanbul Büyükada'daki evlerine dönerken, ekip sayısı artırılarak devam edilen arama çalışmaları Korhan Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra, 24 Ekim'de sonlandırıldı.

Kimlik ve kredi kartı bulundu

Berzeg’in kayboluşundan 312 gün sonra, dün saat 13.30 sıralarında Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, mahalleye gelen su ile ilgili inceleme yaptığı sırada Korhan Berzeg'in Armutlu Mahallesi'nde bulunan evinin 4 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu.

Gülay’ın haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından kemik parçaları ile kıyafet ve eşya parçaları incelenmek üzere alındı.

Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, “Mahallemizin suyunda sorun oldu. Borularda patlama olduğunu düşündük. Boruların geçtiği güzergahı ararken kıyafetleri gördük. Kıyafetin cebinden Korhan Berzeg'in toplu ulaşımda kullandığı üzerinde fotoğrafı olan kart çıktı. Fotoğrafı bozulmamış haldeydi. Kredi kartı, cüzdanının içindeydi. Kıyafetlerinin 1 metre uzağında kemikler vardı. Kafatası yoktu. Hemen jandarmaya haber verdik” dedi.

Pantolunun alt kısmı parçalanmış

Berzeg’in, köpeği ile birlikte yürüyüş yaptığı yolun üst kısmındaki dere kenarında bulunan pantolonun üst kısmının bütün halde olduğu ancak paça kısımlarının parçalandığı öğrenildi. Pantolonun alt kısmının parçalanıp, yırtılmış olması, hayvan saldırısını güçlendirirken, cesedin hayvanlar tarafından parçalanarak dere kenarına getirilmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Korhan Berzeg’e ait eşyaların daha önce defalarca aranan bölgenin üst kısmında, patika yolda bulunması ise Alzheimer hastası olan Berzeg’in yolunu kaybetmiş olma ihtimalini güçlendirirken, yetkililer kemik ve kıyafetlerin bulunduğu patika yola Berzeg’in inmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Korhan Berzeg’in 74 gün sonra eve dönen köpeği ‘Tina’nın, bakımlı olması, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmaması ve patilerinin temiz olması ise farklı ihtimalleri de gündeme getiriyor.

İlk olarak yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendirilen ‘Tina'nın, incelenen dışkı ve kan örneklerinde de doğada kalmadığı bulgularına ulaşılmıştı.

Yetkililer, dere kenarında bulunan kemik parçalarının Korhan Berzeg’e ait olması halinde, kaybolmanın dışında faklı ihtimallerin de gündeme geleceğini ve soruşturmanın bu yönde yürütüleceğini kaydetti.

Kadavra köpeği ile arama çalışması başlatıldı

Korhan Berzeg’in Armutlu Mahallesi’ndeki evinden itibaren 2,5 kilometrelik alanda bu sabah yeniden arama çalışması başlatıldı. 4 jandarma, 1 komando ve 1 köpekli arama timinin katıldığı arama çalışmasında kadavra köpeği ile iz sürülüyor.

Daha iyi koku alması ve iz sürmesi için, kadavra köpeğinin 20 dakika aktif olarak iz sürüp, 40 dakika dinlendirildiği de öğrenildi.

Ayrıca bulunan kemik parçası DNA analizi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek. Korhan Berzeg’in kızı Nisa Berzeg’in DNA örneği vermesi için İngiltere’den Türkiye’ye geleceği öğrenildi.

Yapılan karşılaştırma sonucu, kemik parçasının 313 gündür kayıp olan Korhan Berzeg’e ait olup olmadığı belirlenecek.