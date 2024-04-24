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Türkiye
AA 24.04.2024 11:36

İzmir'de haftasonu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu düzenlenecek

İzmir Valisi Süleyman Elban, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dolayısıyla vatandaşlardan belirtilen güzergahlarda yapılacak trafik düzenlemelerine uymalarını istedi.

İzmir'de haftasonu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu düzenlenecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6. etabı 26 Nisan Cuma günü, 7. etabı ise 27 Nisan Cumartesi günü İzmir'de koşulacak.

Kuşadası-Spil Dağı olarak ifade edilen 6. etapta bisikletçiler Kuşadası'ndan başlayarak Selçuk, Özdere, Gümüldür, Yeniköy, Menderes, Havalimanı Kavşağı, Kısıkköy, Yeşilköy, Karaağaç, Nazarköy ve Kemalpaşa istikametinden Spil Dağı'na ulaşacak.

İzmir etabı olarak adlandırılan 7. etapta ise Çeşme Kalesi'nden start alacak sporcular, Ilıca, Şifne, Germiyan, Ildır, Urla-Barbaros Köyü, İçmeler, Urla, Narlıdere ve Balçova güzergahını takip edecek.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan devam edecek turda bisikletçiler, Konak, Bayraklı sahili, Anadolu Caddesi istikametinden Yalı Caddesi'ne girecek ve Karşıyaka İskelesi'ndeki bitiş noktasına ulaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Valisi Süleyman Elban, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun kentin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, bisiklet tutkunlarını ve İzmirlileri yarışı takip etmeye davet etti.

İzmirlilerden, tur dolayısıyla belirtilen güzergahlarda yapılacak trafik düzenlemelerini dikkate almalarını isteyen Elban, yarış heyecanının sona ereceği Karşıyaka'daki final noktasında çeşitli etkinlikler düzenleneceğini de söyledi.

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